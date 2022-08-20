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Около 6 тысяч жителей Запорожья получили российские паспорта

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В Запорожской области выдано около 6 тыс. российских паспортов, подано более 26 тыс. заявлений на гражданство.
Около 6 тысяч жителей Запорожья получили российские паспорта
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий рассказал в интервью, размещённом в его Telegram-канале, отвечая на вопрос о количестве выданных в регионе паспортов.

Балицкий также отметил, что он уже получил российский паспорт.

«У нас уже выдано около шести тысяч, сейчас у нас 26 тыс. с лишним только заявлений», — сказал он.

Ранее сообщалось, что граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины с 14 июля смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в России без сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

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