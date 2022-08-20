Около 6 тысяч жителей Запорожья получили российские паспорта
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий рассказал в интервью, размещённом в его Telegram-канале, отвечая на вопрос о количестве выданных в регионе паспортов.
Балицкий также отметил, что он уже получил российский паспорт.
«У нас уже выдано около шести тысяч, сейчас у нас 26 тыс. с лишним только заявлений», — сказал он.
Ранее сообщалось, что граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины с 14 июля смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в России без сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.