Граждан ЛНР, ДНР и Украины освободили от ряда экзаменов при получении РВП и ВНЖ

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины с 14 июля смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в России без сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

«С 14 июля 2022 года... граждане указанных государств освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

Также отмечается, что в соответствии с законодательством украинцы имеют право обратиться за РВП без учёта квоты.

Необходимые документы установлены административным регламентом МВД. Заявление на выдачу РВП рассматривается на протяжении 60 суток, ВНЖ — до четырёх месяцев.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.