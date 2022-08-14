военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Граждан ЛНР, ДНР и Украины освободили от ряда экзаменов при получении РВП и ВНЖ

Короткая ссылка
Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины с 14 июля смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в России без сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

«С 14 июля 2022 года... граждане указанных государств освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

Также отмечается, что в соответствии с законодательством украинцы имеют право обратиться за РВП без учёта квоты. 

Необходимые документы установлены административным регламентом МВД. Заявление на выдачу РВП рассматривается на протяжении 60 суток, ВНЖ — до четырёх месяцев.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить