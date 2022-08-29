Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев устроит только членство в НАТО

Киев теперь устроит только вступление в НАТО, а не просто предоставление плана действий по получению членства в альянсе, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде».

«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство», — сказала чиновница, слова которой приводит РИА Новости.

В конце июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не было даже близко возможным.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также сообщил, что перспектива вступления Украины в НАТО не рассматривается и никогда не обсуждалась.

В начале февраля российский президент Владимир Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём.

Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.