военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Совфеде осудили намерение Литвы отказаться от преподавания русского языка

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в Литве намерены отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.
В Совфеде осудили намерение Литвы отказаться от преподавания русского языка
  • РИА Новости

По мнению сенатора, факт того, что страны Прибалтики превратились в вассалов англо-американцев, никого не удивляет.

«Это государства, которые фактически находятся под управлением США и Великобритании… Можно сделать вывод, что озвученное заявление является лишь очередным фактом широкой антироссийской компании, которая развернулась в прибалтийских государствах и проводится при участии и покровительстве американцев, британцев и Евросоюза. Следует отметить, что сегодня всё это создаёт определённого рода риск возрождения неонацизма на территории Прибалтики», — считает Ковитиди.

Она напомнила о том, что в Литве, Латвии и Эстонии сносятся памятники советскому солдату.

«Я думаю, им стоит крепко задуматься, прежде чем следовать и дальше подобного рода культивации идеологии ксенофобии и ненависти ко всему русскому», — заключила собеседница RT.

Ранее глава министерства образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что ведомство намерено отказаться от преподавания в школах русского языка как второго иностранного, который учащиеся могут выбрать по своему усмотрению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить