В Совфеде осудили намерение Литвы отказаться от преподавания русского языка

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в Литве намерены отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

По мнению сенатора, факт того, что страны Прибалтики превратились в вассалов англо-американцев, никого не удивляет.

«Это государства, которые фактически находятся под управлением США и Великобритании… Можно сделать вывод, что озвученное заявление является лишь очередным фактом широкой антироссийской компании, которая развернулась в прибалтийских государствах и проводится при участии и покровительстве американцев, британцев и Евросоюза. Следует отметить, что сегодня всё это создаёт определённого рода риск возрождения неонацизма на территории Прибалтики», — считает Ковитиди.

Она напомнила о том, что в Литве, Латвии и Эстонии сносятся памятники советскому солдату.

«Я думаю, им стоит крепко задуматься, прежде чем следовать и дальше подобного рода культивации идеологии ксенофобии и ненависти ко всему русскому», — заключила собеседница RT.

Ранее глава министерства образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что ведомство намерено отказаться от преподавания в школах русского языка как второго иностранного, который учащиеся могут выбрать по своему усмотрению.