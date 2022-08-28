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ТСН: в Борисполе демонтируют аллею Героев Советского Союза

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В Киевской области демонтируют аллею Героев Советского Союза в рамках дерусификации.
ТСН: в Борисполе демонтируют аллею Героев Советского Союза
  • Gettyimages.ru
  • © Valentyn Semenov / EyeEm

«В Борисполе в Киевской области в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют аллею Героев Советского Союза», — говорится в сообщении украинского телеканала ТСН.

Бюсты героев будут перенесены в Мемориал Славы в Борисполе.

Ранее замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

В правительстве Польши предложили Еврокомиссии стать «стражником дерусификации» в Европе.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что интересы поляков стали жертвой русофобии политиков с признаками старческого маразма.

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