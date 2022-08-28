В Киевской области демонтируют аллею Героев Советского Союза в рамках дерусификации.

«В Борисполе в Киевской области в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют аллею Героев Советского Союза», — говорится в сообщении украинского телеканала ТСН.

Бюсты героев будут перенесены в Мемориал Славы в Борисполе.

Ранее замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

В правительстве Польши предложили Еврокомиссии стать «стражником дерусификации» в Европе.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что интересы поляков стали жертвой русофобии политиков с признаками старческого маразма.