Рогов: электричество с Запорожской АЭС поступает на оба берега Днепра
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«Электричество уходит как на правый, так и на левый берег Днепра», — цитирует его ТАСС.
Рогов уточнил, что в настоящий момент четыре энергоблока находятся на плановом ремонте, работают только два.
Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.
Ещё несколько разорвались вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива и спецкорпуса №2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твёрдых радиоактивных отходов.
В Минобороны России сообщили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в пределах нормы.