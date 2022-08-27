Рогов: электричество с Запорожской АЭС поступает на оба берега Днепра

Электричество с Запорожской АЭС идёт как на левый берег Днепра, так и на правый, в сторону Украины. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Электричество уходит как на правый, так и на левый берег Днепра», — цитирует его ТАСС.

Рогов уточнил, что в настоящий момент четыре энергоблока находятся на плановом ремонте, работают только два.

Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.

Ещё несколько разорвались вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива и спецкорпуса №2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твёрдых радиоактивных отходов.

В Минобороны России сообщили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в пределах нормы.