Зеленский: в рамках сделки по зерну Украина экспортировала 1 млн тонн сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках реализации зерновой сделки из украинских портов вывезли 1 млн т сельхозпродукции.

«Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трёх наших морских портов — Черноморска, Одессы и Южного — экспортировали первый с 24 февраля 1 млн т агропродукции», — заявил он в Telegram.

По словам Зеленского, экспорт зерна из портов создаёт сотни тысяч рабочих мест для украинцев.

26 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что почти 40 сухогрузов с 821 тыс. т продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках продуктовой сделки.

Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход из украинского Черноморска двух судов с продовольствием в рамках продуктовой сделки в субботу, 27 августа.