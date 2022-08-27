СКЦ в Стамбуле разрешил выход из Черноморска двух судов с продовольствием
«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня движение двух судов, перевозящих в общей сложности 58 750 т зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что один корабль с продовольствием направится в Египет, второй — во Францию.
Кроме того, выход ещё одного судна, направляющегося в Турцию, отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее сообщалось, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с зерном.
Сухогруз Great Arsenal перевезёт 25 тыс. т пшеницы из Черноморска в Египет, а судно Maranta с 5,3 тыс. т кукурузы направится из того же порта в Грецию.