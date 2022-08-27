СКЦ в Стамбуле разрешил выход из Черноморска двух судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из украинского Черноморска двух судов с продовольствием в рамках продуктовой сделки в субботу, 27 августа, сообщил СКЦ.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня движение двух судов, перевозящих в общей сложности 58 750 т зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что один корабль с продовольствием направится в Египет, второй — во Францию.

Кроме того, выход ещё одного судна, направляющегося в Турцию, отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с зерном.

Сухогруз Great Arsenal перевезёт 25 тыс. т пшеницы из Черноморска в Египет, а судно Maranta с 5,3 тыс. т кукурузы направится из того же порта в Грецию.