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РИА Новости: СБУ с 2014 года занималась вербовкой выезжающих в Россию украинцев

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С 2014 года СБУ массово вербовала украинцев, которые часто выезжали в Россию, и вынуждала их передавать данные о российских военных в Крыму и ряде регионов, заявил сотрудник силовых структур.
РИА Новости: СБУ с 2014 года занималась вербовкой выезжающих в Россию украинцев
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

«Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан... Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, жертвами вербовщиков чаще всего становились таксисты, перевозчики и часто навещающие родственников в России люди. Он отметил, что украинские спецслужбы шантажируют людей, чтобы убедить их работать на власти Киева.

Узнать о схеме работы вербовщиков удалось благодаря жителям Херсонской области.

«С первых дней начала СВО украинские пограничники, как и прикомандированные к ним сотрудники СБУ, сбежали, побросав не только личные вещи, но и служебные удостоверения, паспорта, табельное оружие, базы данных, документы с пометками «секретно», в результате чего нам стали известны многие подробности их работы», — рассказал представитель силовых структур.

В июле экс-полковник СБУ Владимир Дмитриев сдался российским силовикам. Дмитриев курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку.

Ранее корреспондент РИА Новости Ирина Высокович рассказала, что сотрудники СБУ попытались завербовать её во время командировки в Херсон, куда она прибыла для освещения судебного процесса над руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

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