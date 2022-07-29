РИА Новости: экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен

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Бывший полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев сдался российским силовикам, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
РИА Новости: экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен
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Отмечается, что Дмитриев курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку.

Как рассказал мужчина в беседе с корреспондентом агентства, с 2015 по 2019 год он был руководителем оперативной группы примерно из 35 человек в городе Красноармейске.

В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне.

Ранее американский наёмник Энди Уен, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».

По его словам, отряд так называется, потому что в основном состоит из французов.

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