Сенатор Ковитиди: политика вражды и ненависти в странах Прибалтики вызывает отторжение
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«Заявление президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян лишь усиливает в латвийском обществе эффект сжавшейся пружины», — подчеркнула Ковитиди.
По словам парламентария, люди в Прибалтике устали от «навязываемого им неошовинизма и ксенофобских настроений».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян неприемлемы и способствуют усилению шовинистических и ксенофобских настроений в латвийском обществе.
Захарова сообщила, что латвийские власти намерены развернуть в отношении местной русской общины «охоту на ведьм».