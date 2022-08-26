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Сенатор Ковитиди: политика вражды и ненависти в странах Прибалтики вызывает отторжение

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что политика вражды и ненависти, осуществляемая в прибалтийских государствах, уже вызывает отторжение у здравомыслящих людей.
Сенатор Ковитиди: политика вражды и ненависти в странах Прибалтики вызывает отторжение
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Заявление президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян лишь усиливает в латвийском обществе эффект сжавшейся пружины», — подчеркнула Ковитиди.

По словам парламентария, люди в Прибалтике устали от «навязываемого им неошовинизма и ксенофобских настроений».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян неприемлемы и способствуют усилению шовинистических и ксенофобских настроений в латвийском обществе. 

Захарова сообщила, что латвийские власти намерены развернуть в отношении местной русской общины «охоту на ведьм».

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