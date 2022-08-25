В Белоруссии возбудили дела против украинского депутата Гончаренко за угрозы Лукашенко

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, которые угрожал расправой белорусскому президенту Александру Лукашенко.

24 августа президент Белоруссии поздравил украинский народ с Днём независимости. После этого Алексей Гончаренко заявил, что «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости».

«Противоправные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366 и ст. 369-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для производства предварительного расследования уголовные дела направлены в Следственный комитет Республики Беларусь», — сообщила белорусская Генпрокуратура.

В МИД Белоруссии отметили, что это не первый пример «изощрённой человеконенавистнической риторики» со стороны тех, кто правит на Украине.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских.