Лукашенко поздравил жителей Украины с Днём независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днём независимости.

В своём поздравлении он выразил уверенность, что нынешние противоречия не разрушат добрососедские отношения между народами двух стран.

«Убеждён, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран», — цитирует его пресс-служба.

Также президент Белоруссии пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

Ранее Лукашенко объяснил, почему поддерживает решение России о спецоперации на Украине.