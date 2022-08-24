Посол России в Латвии сообщил о проработке ответных мер экономического характера

Посольство России в Риге подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии, сообщил посол Михаил Ванин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, ответ может носить как дипломатический, так и экономический характер.

«Мы свои соображения и предложения [ответа властям Латвии] отправляем в Москву», — цитирует дипломата ТАСС. Ванин подчеркнул, что предложения достаточно серьёзные, а их реализация позволит в какой-то степени образумить власти Риги. 24 августа МИД России заявил, что уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия. Также Россия направила ноту протеста Латвии. 23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.