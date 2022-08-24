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Посол России в Латвии сообщил о проработке ответных мер экономического характера

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Посольство России в Риге подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии, сообщил посол Михаил Ванин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, ответ может носить как дипломатический, так и экономический характер.

«Мы свои соображения и предложения [ответа властям Латвии] отправляем в Москву», — цитирует дипломата ТАСС.

Ванин подчеркнул, что предложения достаточно серьёзные, а их реализация позволит в какой-то степени образумить власти Риги.

24 августа МИД России заявил, что уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия.

Также Россия направила ноту протеста Латвии.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.

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