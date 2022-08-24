Посол России в Латвии сообщил о проработке ответных мер экономического характера
«Мы свои соображения и предложения [ответа властям Латвии] отправляем в Москву», — цитирует дипломата ТАСС.
Ванин подчеркнул, что предложения достаточно серьёзные, а их реализация позволит в какой-то степени образумить власти Риги.
24 августа МИД России заявил, что уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия.
Также Россия направила ноту протеста Латвии.
23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.