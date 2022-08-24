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WP: Зеленский был готов уйти в отставку в начале российской спецоперации

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Украинский президент Владимир Зеленский был готов уйти в отставку в начале российской специальной военной операции на Украине, сообщила газета The Washington Post.
WP: Зеленский был готов уйти в отставку в начале российской спецоперации
  • Gettyimages.ru

В статье сказано, что американские и европейские власти были готовы помочь украинскому лидеру покинуть Киев.

Как пишут авторы, Зеленский подозревал, что таким образом некоторые его западные партнёры хотели закончить конфликт как можно скорее.

Ранее Newsweek писал, что Зеленский постепенно раскрывает свою истинную природу, вследствие чего западные страны начинают чувствовать от него усталость.

Как отмечал экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Зеленский «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».

Бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер в своей колонке для NachDenkSeiten, озаглавленной «Зеленский теряет рассудок», раскритиковал украинского президента за то, что вместо усилий по заключению мира на Украине он «разглагольствовал» на саммите НАТО о том, что «тучи сгущаются».

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