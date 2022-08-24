военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-глава МИД Украины Климкин рассказал, как Запад может присвоить российские активы

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Запад может присвоить российские активы и передать их Киеву в том случае, если признает Россию «страной — спонсором терроризма».
Экс-глава МИД Украины Климкин рассказал, как Запад может присвоить российские активы
  • РИА Новости

В эфире украинского телевидения Климкин заявил, что в случае наличия такого решения западным судам будет «проще» принимать решения по замороженным российским активам. 

Также экс-глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что если каждое государство Запада объявит Россию «страной-террористом», то это «в десятки раз» упростит Киеву и его союзникам задачу присвоить российские активы, передаёт РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия не смирится с заморозкой на Западе своих активов.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить