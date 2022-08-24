Экс-глава МИД Украины Климкин рассказал, как Запад может присвоить российские активы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Запад может присвоить российские активы и передать их Киеву в том случае, если признает Россию «страной — спонсором терроризма».

В эфире украинского телевидения Климкин заявил, что в случае наличия такого решения западным судам будет «проще» принимать решения по замороженным российским активам.

Также экс-глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что если каждое государство Запада объявит Россию «страной-террористом», то это «в десятки раз» упростит Киеву и его союзникам задачу присвоить российские активы, передаёт РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия не смирится с заморозкой на Западе своих активов.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.