Российский МИД: Россия не смирится с заморозкой на Западе своих активов

Замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия не смирится с заморозкой на Западе своих активов.

«Насчёт принадлежащих России активов, в настоящее время заблокированных на зарубежных счетах, неоднократно подчеркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы и нормы международного права и непредвзятого функционирования глобальной финансовой системы», — сказал он в интервью ТАСС.

Он отметил, что какое-либо использование средств российского государства и его граждан без разрешения законных владельцев трактуется Россией как неправомерный и демонстративно недружественный шаг, дающий право на адекватные ответные действия.

«Разумеется, мы не смиримся с текущим положением дел и задействуем все доступные правовые механизмы для отмены соответствующих незаконных решений», — подчеркнул замминистра.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.