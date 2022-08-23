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В Одессе повесили российский триколор с надписью «Одесса — русский город»

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Местные жители вывесили в Одессе флаг России с баннером «Одесса — русский город», сообщается в соцсетях.

«В День Государственного Флага России на улице Небесной сотни 3А (ранее — проспект Маршала Жукова) появился российский государственный флаг и надпись «Одесса — русский город», — говорится в сообщении группы «Интересная Одесса» во «ВКонтакте».

Публикация сопровождается фотографией.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага.

В честь праздника на здании посольства в США появилась световая проекция российского триколора.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что флаг Российской Федерации является символом независимости, свободы и многонационального единства.

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