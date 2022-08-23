В Одессе повесили российский триколор с надписью «Одесса — русский город»
«В День Государственного Флага России на улице Небесной сотни 3А (ранее — проспект Маршала Жукова) появился российский государственный флаг и надпись «Одесса — русский город», — говорится в сообщении группы «Интересная Одесса» во «ВКонтакте».
Публикация сопровождается фотографией.
Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага.
В честь праздника на здании посольства в США появилась световая проекция российского триколора.
Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что флаг Российской Федерации является символом независимости, свободы и многонационального единства.