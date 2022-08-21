Покинувшие Украину призывники рассказали, что платят тысячи долларов за выезд в Россию

Молодые украинцы призывного возраста из разных областей страны, которым удалось добраться до Мелитополя, рассказали, как они нашли перевозчиков, которые за деньги помогли им попасть в Россию и уйти от мобилизации на Украине.

Об этом они рассказали РИА Новости.

Так, например, 28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб сообщил, что он покинул страну, потому что не хотел оказаться мобилизованным.

«Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации, и их не выпускают из страны. Нашёл людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил $2,5 тыс. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе», — сказал он.

Тридуба и ещё несколько бежавших мужчин задержали на блокпосту российские силовики, отметил он. После проверки он намерен доехать до России, а затем перебраться в одну из европейских стран, где его уже ждёт семья.

«Украина мне ничего не дала, поэтому нет повода за неё умирать. Так думают многие. Никто не видит перспектив оставаться и хотят уехать, но это очень сложно. Чтобы собрать деньги, пришлось влезть в долги, чтобы покинуть страну и быть подальше от войны», — сказал молодой человек.

Дмитрий Тарануха из Запорожья также рассказал, что нашёл перевозчика через интернет и договорился за $2 тыс. Он надеется в ближайшее время воссоединиться со своей женой и ребёнком в Польше.

«Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет и я просто хочу спокойно жить вместе с семьёй», — отметил Тарануха.

По словам Дмитрия, на КПП в Васильевке он обратился к российским военным и сказал, что хочет выехать из страны.

«Они согласились мне помочь, чтобы я смог выехать к семье. Никаких агрессивных действий в отношении меня не было. Семья — это самое важное, её надо ценить и необходимо делать всё, чтобы быть с ней. Воевать не стоит никому ни с кем», — считает мужчина.

Министерство обороны России ранее сообщило, что сдавшиеся в плен и сложившие оружие солдаты украинских Вооружённых сил отказались вернуться на Украину по обмену.

15 августа Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября. Законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации внёс в парламент страны президент Украины Владимир Зеленский.