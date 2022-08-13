Пленные военные ВСУ заявили о нежелании возвращаться на Украину
- РИА Новости
В сообщении говорится, что пленные украинские морпехи, нацгвардейцы, представители десантно-штурмовых и сухопутных войск решили остаться на подконтрольной российской стороне территории в связи с нежеланием воевать и страхом вновь оказаться на передовой.
Министерство также опубликовало видео со сдавшимся в плен старшим матросом ВСУ Александром Жижиным, который заявил, что не хочет возвращаться на Украину.
Ранее пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских вооружённых сил Вадим Агафонов заявил журналистам, что украинских военнослужащих готовили к нападению на Донбасс и Россию.
Третьего августа замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что целью удара ВСУ по СИЗО в Еленовке была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.