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Пленные военные ВСУ заявили о нежелании возвращаться на Украину

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Сдавшиеся в плен и сложившие оружие солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказались вернуться на Украину по обмену. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Пленные военные ВСУ заявили о нежелании возвращаться на Украину
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что пленные украинские морпехи, нацгвардейцы, представители десантно-штурмовых и сухопутных войск решили остаться на подконтрольной российской стороне территории в связи с нежеланием воевать и страхом вновь оказаться на передовой.

Министерство также опубликовало видео со сдавшимся в плен старшим матросом ВСУ Александром Жижиным, который заявил, что не хочет возвращаться на Украину.

Ранее пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских вооружённых сил Вадим Агафонов заявил журналистам, что украинских военнослужащих готовили к нападению на Донбасс и Россию.

Третьего августа замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что целью удара ВСУ по СИЗО в Еленовке была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.

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