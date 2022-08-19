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В МО России заявили о невозможности очного обучения в ряде регионов Украины

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В образовательных учреждениях центральной и восточной части Украины невозможно очное обучение из-за размещения в образовательных учреждениях украинских военнослужащих, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В МО России заявили о невозможности очного обучения в ряде регионов Украины
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По его словам, в указанных регионах не проводилось централизованной подготовки к учебному году — большая часть школ и вузов не смогут выполнять свои функции.

«Объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ, наёмников и националистов, складов с боеприпасами, штабов, пунктов связи и других объектов военного назначения», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что этот факт зафиксировали и в докладе международной организации Amnesty International.

Министерство образования Украины ранее сообщило, что в школьную программу по истории внесли изменения, касающиеся СССР и России.

До этого стало известно, что в Одесской области отменили преподавание русского языка и литературы.

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