В МО России заявили о невозможности очного обучения в ряде регионов Украины
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По его словам, в указанных регионах не проводилось централизованной подготовки к учебному году — большая часть школ и вузов не смогут выполнять свои функции.
«Объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ, наёмников и националистов, складов с боеприпасами, штабов, пунктов связи и других объектов военного назначения», — сказал Мизинцев.
Он подчеркнул, что этот факт зафиксировали и в докладе международной организации Amnesty International.
Министерство образования Украины ранее сообщило, что в школьную программу по истории внесли изменения, касающиеся СССР и России.
До этого стало известно, что в Одесской области отменили преподавание русского языка и литературы.