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На Украине внесли изменения в школьную программу по истории

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Министерство образования Украины сообщило, что в школьную программу по истории внесли изменения касательно СССР и России.
На Украине внесли изменения в школьную программу по истории
  • РИА Новости

Отмечается, что внесены изменения в учебные программы предметов «История Украины» и «Всемирная история» для 6-11 классов.

В сообщении говорится, что в изменённых программах предлагается взгляд на СССР как на «государство имперского типа».

Также в министерстве заявили, что в новейшей истории предлагается отдельный блок по изучению боевых действий с Россией.

«Обновлён перечень терминов/понятий, как: «присвоение суверенитета», «русский мир», «рашизм», уточнён контекст применения понятия «коллаборационизм», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о «новой волне русофобии» на Украине и посоветовал украинцам сохранить учебники по русскому языку.

До этого стало известно, что в Одесской области отменили преподавание русского языка и литературы.

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