Володин выразил обеспокоенность в связи с «новой волной русофобии» на Украине

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о «новой волне русофобии» на Украине и призвал привлечь украинских чиновников к ответственности за нарушение прав человека.

«На Украине новая волна русофобии. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что одной из задач спецоперации является восстановление прав и свобод граждан, желающих говорить на родном языке, и призвал привлечь к ответственности украинских чиновников.

«А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — заключил Володин.

Ранее стало известно, что в Одесской области отменили преподавание русского языка и литературы.

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