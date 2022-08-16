На Украине сообщили о получении шести новых гаубиц М109 от Латвии
- AFP
«Шесть новых гаубиц M109, которые недавно были доставлены на Украину из Латвии, уже демонстрируют результаты на поле боя», — написал он в Twitter.
Резников поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и жителей республики «за неизменную поддержку».
За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли девять мирных жителей.
15 августа стало известно, что число мирных жителей, погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины, возросло до пяти.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс в интервью агентству Delfi заявил, что латвийские власти разрабатывают закон, ограничивающий использование русского языка на работе и в общественных местах.