Рига предоставила Киеву шесть новых американских гаубиц М109, военные ВСУ уже используют их на поле боя, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Шесть новых гаубиц M109, которые недавно были доставлены на Украину из Латвии, уже демонстрируют результаты на поле боя», — написал он в Twitter.

Резников поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и жителей республики «за неизменную поддержку».

За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли девять мирных жителей.

15 августа стало известно, что число мирных жителей, погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины, возросло до пяти.

Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс в интервью агентству Delfi заявил, что латвийские власти разрабатывают закон, ограничивающий использование русского языка на работе и ​​в общественных местах.