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В Минюсте Латвии сообщили об обсуждении закона об ограничении русского языка

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Министр юстиции Латвии Янис Борданс в интервью агентству Delfi заявил, что латвийские власти разрабатывают закон, ограничивающий использование русского языка на работе и ​​в общественных местах.
В Минюсте Латвии сообщили об обсуждении закона об ограничении русского языка
  • Gettyimages.ru
  • © Marcus Lindstrom

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — передаёт его слова РИА Новости.

Борданс допустил, что русский язык может быть также исключён из телефонных и банковских сообщений.

По его словам, жители Латвии одновременно используют русский и латышский языки в повседневном общении, а также на рабочих местах.

«Этого не следует допускать, за исключением определённых случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — подчеркнул Борданс.

В июне правительство Латвии одобрило переход на обучение в школах страны только на латышском языке в течение трёх лет.

14 мая шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов заявил, что в Латвии в последние месяцы значительно усилилось давление на русскоговорящих жителей, от них требуют публичной лояльности.

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