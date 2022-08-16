В ДНР от обстрелов Украины за минувшие сутки погибли девять мирных жителей
- РИА Новости
«С 08:00 15 августа до 08:00 16 августа в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли девять человек и ещё шесть мирных жителей получили ранения», — следует из заявления штаба территориальной обороны ДНР.
Уточняется, что один из пострадавших подорвался на мине ПФМ-1.
Утром 16 августа украинские военные обстреляли Владимировку в ДНР, в результате чего погибла мирная жительница.
15 августа стало известно, что число мирных жителей, погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины, возросло до пяти.