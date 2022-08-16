В ДНР заявили о гибели мирной жительницы в результате обстрела ВСУ Владимировки

Украинские военные обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибла мирная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ обстреляли Владимировку, погибла женщина», — говорится в сообщении штаба в Telegram. 15 августа стало известно, что число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины мирных жителей возросло до пяти.