В ДНР заявили о гибели мирной жительницы в результате обстрела ВСУ Владимировки
Украинские военные обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибла мирная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«ВФУ обстреляли Владимировку, погибла женщина», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
15 августа стало известно, что число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны Украины мирных жителей возросло до пяти.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен