военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Обозреватель Myśl Polska: новости о поражениях ВСУ подвергаются цензуре в польских СМИ

Короткая ссылка
Новости о поражениях украинских военных в ходе российской специальной военной операции на Украине подвергаются цензуре в польских СМИ.

Об этом написал политолог Конрад Ренкас в статье для газеты Myśl Polska.

«Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа», — допустил обозреватель.

Ренкас назвал пропаганду польских СМИ неэффективной, поскольку всё меньше жителей Польши верят в победу Киева.

«Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!», — заключил автор материала.

В июне американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что применение в США цензуры в отношении заявлений представителей России, в том числе главы МИД Сергея Лаврова, является безумием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить