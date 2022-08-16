Новости о поражениях украинских военных в ходе российской специальной военной операции на Украине подвергаются цензуре в польских СМИ.

Об этом написал политолог Конрад Ренкас в статье для газеты Myśl Polska.

«Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа», — допустил обозреватель.

Ренкас назвал пропаганду польских СМИ неэффективной, поскольку всё меньше жителей Польши верят в победу Киева.

«Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!», — заключил автор материала.

В июне американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что применение в США цензуры в отношении заявлений представителей России, в том числе главы МИД Сергея Лаврова, является безумием.