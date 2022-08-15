Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в Ереване

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей в результате взрыва в Ереване.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее пресс-сeкретарь МЧС Армении Айк Костянян сообщил, что число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» возросло до шести.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.

По факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Армении.