Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване возросло до шести

Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в столице Армении возросло до шести человек, заявил пресс-секретарь МЧС страны Айк Костянян.

«Спасатели из-под завалов извлекли тело ещё одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло шести человек», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в ведомстве заявили, что удалось установить личности трёх погибших при взрыве.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.

По факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.