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В МЧС Армении установили личности погибших при взрыве в Ереване

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Установлены личности трёх погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване, заявили в МЧС Армении.

«Личности погибших установлены... Анаит Мхитарян, Джемма Назарян и Мисак Маргарян», — цитирует пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна РИА Новости.

Судьба ещё 17 человек остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших и двух погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.

Число погибших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до трёх.

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