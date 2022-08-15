В МЧС Армении установили личности погибших при взрыве в Ереване
«Личности погибших установлены... Анаит Мхитарян, Джемма Назарян и Мисак Маргарян», — цитирует пресс-секретаря ведомства Айка Костаняна РИА Новости.
Судьба ещё 17 человек остаётся неизвестной.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших и двух погибших в результате взрыва на рынке в Ереване.
Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.
Число погибших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до трёх.