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В МЧС Армении сообщили о локализации пожара на рынке в Ереване

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Пожарным удалось локализовать огонь на рынке в Ереване, спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил пресс-сeкретарь МЧС республики Айк Костанян.
В МЧС Армении сообщили о локализации пожара на рынке в Ереване
  • РИА Новости

«Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше на распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится в складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется», — цитирует Костяняна ТАСС.

Он заявил, что МЧС продолжает спасательные работы на месте взрыва.

Ранее Костянян сообщил, что число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» возросло до шести.

Как заявил руководитель пресс-службы мэрии Еревана Левон Сардарян, поисково-спасательные работы на месте взрыва на рынке «Сурмалу» идут медленно, так как под завалами могут находиться живые люди.

По факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.

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