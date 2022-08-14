Мирный житель погиб в результате ракетного удара ВСУ по Энергодару

Украинские военные нанесли ракетный удар по жилому району Энергодара в Запорожской области, в результате чего погиб один мирный житель. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Также по его информации, осколочное ранение получила девушка, её госпитализировали.

Кроме того, Рогов рассказал, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по району ТЭС.

13 августа в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности для участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.