Мирный житель погиб в результате ракетного удара ВСУ по Энергодару
- РИА Новости
«В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Также по его информации, осколочное ранение получила девушка, её госпитализировали.
Кроме того, Рогов рассказал, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по району ТЭС.
13 августа в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности для участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.