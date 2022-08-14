военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мирный житель погиб в результате ракетного удара ВСУ по Энергодару

Короткая ссылка
Украинские военные нанесли ракетный удар по жилому району Энергодара в Запорожской области, в результате чего погиб один мирный житель. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Мирный житель погиб в результате ракетного удара ВСУ по Энергодару
  • РИА Новости

«В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Также по его информации, осколочное ранение получила девушка, её госпитализировали.

Кроме того, Рогов рассказал, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по району ТЭС.

13 августа в запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности для участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить