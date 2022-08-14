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Сенатор Цеков назвал «ксенофобским» решение Латвии о запрете выдачи виз россиянам

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам.
Сенатор Цеков назвал «ксенофобским» решение Латвии о запрете выдачи виз россиянам
  • РИА Новости

«Подобное решение вызывает только возмущение… В данном случае это санкции против всех граждан России. То есть это явно носит ксенофобский характер. Они все там «говорят в одну дуду». Сначала министр иностранных дел, затем другие должностные лица, теперь вот президент решил высказаться… Стоит обратить внимание, что подобные решения оправданы только ненавистью к России и к тем, кто проживает в России», — считает Цеков.

По его мнению, Россия найдёт рычаги воздействия на Латвию.

«Они будут носить политический и экономический характер. Возможности у нас для этого есть... Я думаю, что Латвия получит очень жёсткий ответ. Какой конкретно — решать нашему руководству. Но на это надо очень жёстко отвечать, поставить Латвию на место и дать понять, что ей аукнутся все эти решения», — добавил сенатор.

Ранее стало известно, что президент Латвии поддержал идею о запрете выдачи виз Евросоюза гражданам России.

Он напомнил, что Латвия перестала выдавать туристические визы с 24 февраля.

Латвийский парламент также объявил Россию «поддерживающим терроризм государством».

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