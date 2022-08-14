Командир взвода «Кракена» подтвердил размещение боевиков в жилых домах Харькова

Командир взвода националистического подразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников подтвердил, что боевики размещались в жилых домах и частном секторе Харькова.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ и националисты из формирования «Кракен» развернули склады боеприпасов и огневые позиции в жилых домах в Николаеве и Харькове.

«По Харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или посёлке», — приводит РИА Новости слова Стрельникова.

Он добавил, что получал задания наблюдать и передавать информацию.

8 августа в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства.