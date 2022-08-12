Украинские подразделения развернули огневые позиции в жилых домах Харькова и Николаева

ВСУ и националисты из формирования «Кракен» развернули склады боеприпасов и огневые позиции в жилых домах в Николаеве и Харькове, заявили в Минобороны России.

«В Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов (ул. Чернышевского) дислоцированы подразделения ВСУ и националистического батальона «Кракен», оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах — огневые позиции ПЗРК», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что националисты пресекают попытки мирного населения покинуть дома, где развёрнуты опорные пункты, под предлогом обеспечения безопасности.

На прилегающей территории они разместили бронетехнику.

Также сообщалось, что ВСУ заминировали в Днепропетровской области мосты, чтобы обвинить в их последующем подрыве российскую сторону.