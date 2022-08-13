Задержанная ранее в Эстонии съёмочная группа «Известий» вернулась в Россию
Об этом сообщило издание в Telegram.
Отмечается, что представители миграционной службы около двух часов беседовали с Солдатовой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине держит на контроле ситуацию с задержанием сотрудников «Известий» в Эстонии.
Позднее стало известно, что съёмочную группу издания отпустили из полицейского участка в Эстонии.
Им также аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года.