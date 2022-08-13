Задержанная ранее в Эстонии съёмочная группа «Известий» вернулась в Россию

Журналистка и оператор «Известий» Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев, которых ранее задержали в Эстонии, вернулись в Россию.

Об этом сообщило издание в Telegram.

Отмечается, что представители миграционной службы около двух часов беседовали с Солдатовой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине держит на контроле ситуацию с задержанием сотрудников «Известий» в Эстонии.

Позднее стало известно, что съёмочную группу издания отпустили из полицейского участка в Эстонии.

Им также аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года.