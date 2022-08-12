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Журналистов «Известий» задержали в Эстонии

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Съёмочную группу «Известий», корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева, задержали в Эстонии, следует из сообщения в Telegram-канале издания.
Журналистов «Известий» задержали в Эстонии
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

«Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции», — говорится в заявлении.

На данный момент журналисты ждут вместе с сотрудниками полиции представителя миграционной службы. О том, в чём обвиняются Солдатова и Тимофеев, не сообщается.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

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