Журналистов «Известий» задержали в Эстонии
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«Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции», — говорится в заявлении.
На данный момент журналисты ждут вместе с сотрудниками полиции представителя миграционной службы. О том, в чём обвиняются Солдатова и Тимофеев, не сообщается.
Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.