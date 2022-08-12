Журналистов «Известий» задержали в Эстонии

Съёмочную группу «Известий», корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева, задержали в Эстонии, следует из сообщения в Telegram-канале издания.

«Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции», — говорится в заявлении.

На данный момент журналисты ждут вместе с сотрудниками полиции представителя миграционной службы. О том, в чём обвиняются Солдатова и Тимофеев, не сообщается.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.