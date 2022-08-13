Задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» запретили въезд в ЕС на три года

Журналисту и оператору «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которых ранее задержали в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года.

«Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» аннулировали визы... Также им запретили въезд в страны ЕС на три года», — говорится в сообщении издания в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине держит на контроле ситуацию с задержанием сотрудников «Известий» в Эстонии.

Позднее стало известно, что съёмочную группу издания отпустили из полицейского участка в Эстонии.