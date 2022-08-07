В Косово заявили о задержании российской журналистки Асламовой
«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — написал он в своих соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.
При этом, глава косовского МВД не привёл никаких доказательств своим словам. Кроме того, он не предоставил информации о том, какие страны доказали причастность журналистки к «шпионажу».
Швецла также заявил, не приводя доказательств, что Асламова принимала участие «в боевых действиях на Украине».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты. По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, высказывающие независимую позицию.
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко прокомментировал обострение отношений между самопровозглашённым Косовом и Сербией.