В Косово заявили о задержании российской журналистки Асламовой

Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил, что при попытке въезда в регион была задержана корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова.

«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — написал он в своих соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, глава косовского МВД не привёл никаких доказательств своим словам. Кроме того, он не предоставил информации о том, какие страны доказали причастность журналистки к «шпионажу».

Швецла также заявил, не приводя доказательств, что Асламова принимала участие «в боевых действиях на Украине».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты. По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, высказывающие независимую позицию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко прокомментировал обострение отношений между самопровозглашённым Косовом и Сербией.