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Съёмочную группу «Известий» отпустили из полицейского участка в Эстонии

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Журналиста и оператора «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка в Эстонии.

«Сотрудников «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка в эстонском городе Йыхви», — говорится в заявлении издания в Telegram.

Отмечается, что съёмочную группу доставили в пункт пропуска Нарва, на данный момент журналисты направляются в Россию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине держит на контроле ситуацию с задержанием сотрудников «Известий» в Эстонии.

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