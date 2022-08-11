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Додон заявил о планах властей Молдавии заблокировать контракт с «Газпромом»

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти государства намерены заблокировать контракт с «Газпромом».
Додон заявил о планах властей Молдавии заблокировать контракт с «Газпромом»
  • Gettyimages.ru

«Нынешний тариф на газ не покрывает закупочную цену. Думаю, это было сделано преднамеренно, чтобы компания «Молдовагаз» не могла рассчитаться с «Газпромом», — написал он в Telegram.

Бывший президент добавил, что молдавский лидер Майя Санду и вице-премьер Андрей Спыну намерены заблокировать договор с российской компанией, чтобы покупать газ «в офшорах по непонятным схемам».

Ранее Додон призвал молдавские власти немедленно начать переговоры с Россией о доступной цене на газ.

Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан информировал, что стоимость российского газа для Молдавии увеличится в августе до $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

Санду также сообщила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.

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