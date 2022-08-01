«Молдовагаз» заявил о подорожании российского газа в августе до $1458 за тысячу кубометров
- Gettyimages.ru
Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.
«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдавия согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» $1458,5 за тысячу кубометров», — указал Чебан.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.