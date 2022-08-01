«Молдовагаз» заявил о подорожании российского газа в августе до $1458 за тысячу кубометров

Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии увеличится в августе до $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

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