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«Молдовагаз» заявил о подорожании российского газа в августе до $1458 за тысячу кубометров

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Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии увеличится в августе до $1458,5 за 1 тыс. куб. м.
«Молдовагаз» заявил о подорожании российского газа в августе до $1458 за тысячу кубометров
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдавия согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» $1458,5 за тысячу кубометров», — указал Чебан.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.

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