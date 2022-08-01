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Додон призвал власти Молдавии срочно инициировать переговоры по газу с Россией

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал молдавские власти немедленно начать переговоры с Россией о доступной цене на газ.
Додон призвал власти Молдавии срочно инициировать переговоры по газу с Россией
  • РИА Новости

«Президент Майя Санду или премьер-министр Наталья Гаврилица должны срочно отправиться в Москву, чтобы договориться о гораздо более низкой цене на природный газ, как это делает в эти дни руководство Венгрии, страны — члена Евросоюза, которая покупает российский газ по гораздо более низкой цене, чем наша страна», — написал он в своём Telegram-канале.

Экс-президент подверг критике бездействие молдавских властей, которые, по его мнению, не сделали ничего, что бы помогло минимизировать последствия экономического кризиса.

«Власть ПДС (партии «Действие и солидарность». — RT) и президента Майи Санду все глубже засовывает руку в карманы всех граждан и экономических агентов», — подчеркнул Додон.

По его мнению, Молдавии необходимо заключить контракт с «Газпромом», аналогичный тому, какой заключила Сербия, которая платит $350 за 1 тыс. куб. м.

Ранее председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии увеличится в августе до $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжёлой зиме из-за ситуации в энергетике.

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