Власти Запорожской области сообщили, что ВСУ обстреливают ЗАЭС с правого берега Днепра
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«Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», — написал он в Telegram-канале.
Также Рогов проинформировал, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта.
До этого местные власти сообщили, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС.
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.