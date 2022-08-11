Власти Запорожской области сообщили, что ВСУ обстреливают ЗАЭС с правого берега Днепра

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из реактивных систем залпового огня и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», — написал он в Telegram-канале.

Также Рогов проинформировал, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта.

До этого местные власти сообщили, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.