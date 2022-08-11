В Госдуме назвали «умалишёнными» принявших решение назвать Россию «спонсором терроризма»
- РИА Новости
По словам депутата, Латвия, Литва, Эстония и Польша — «ретрансляторы» идей, с помощью которых они стараются «напакостить» России.
Водолацкий подчеркнул, что Россия не поддерживала и никогда не будет поддерживать террористов.
«Мы во все времена боролись, боремся и будем уничтожать международный терроризм, который сегодня благодаря США, Великобритании и их сателлитам распускает свои щупальца по всему земному шару. Поэтому они просто перепутали название государства», — объяснил собеседник RT.
По его мнению, политиков, которые приняли подобное решение, можно назвать «умалишёнными».
Ранее стало известно о том, что латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ответ на решение Латвии в беседе с RT предложил пересмотреть отношения России с этой страной.