В Госдуме назвали «умалишёнными» принявших решение назвать Россию «спонсором терроризма»

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал решение латвийского парламента объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

По словам депутата, Латвия, Литва, Эстония и Польша — «ретрансляторы» идей, с помощью которых они стараются «напакостить» России.

Водолацкий подчеркнул, что Россия не поддерживала и никогда не будет поддерживать террористов.

«Мы во все времена боролись, боремся и будем уничтожать международный терроризм, который сегодня благодаря США, Великобритании и их сателлитам распускает свои щупальца по всему земному шару. Поэтому они просто перепутали название государства», — объяснил собеседник RT.

По его мнению, политиков, которые приняли подобное решение, можно назвать «умалишёнными».

Ранее стало известно о том, что латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ответ на решение Латвии в беседе с RT предложил пересмотреть отношения России с этой страной.