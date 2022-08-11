В СФ допустили пересмотр отношений с Латвией из-за объявления России «спонсором терроризма»
- РИА Новости
«Я думаю, что это всё нам даёт основания пересмотреть вообще любые отношения с ними. Зачем поддерживать отношения со страной, которая считает тебя «спонсором терроризма»?» — сказал Джабаров.
Он добавил, что дальше этот вопрос будут «решать компетентные органы».
Ранее стало известно, что латвийский парламент объявил Россию «поддерживающим терроризм государством».
Отмечается, что парламент Латвии в том же заявлении призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
10 мая парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».