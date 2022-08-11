Разведчики ЛНР заявили, что украинские военные сжигают оставленные на поле боя тела
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов.
Военные ЛНР предположили, что украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении.
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