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Разведчики ЛНР заявили, что украинские военные сжигают оставленные на поле боя тела

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В Народной милиции ЛНР сообщили об обнаружении обгоревших тел украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов.

Военные ЛНР предположили, что украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении.

Ранее заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска ведут бои в промзонах городов Соледар и Артёмовск.

Правозащитная организация Amnesty International в своём докладе заявила о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что преступления киевских властей против своего народа давно пора показать международному сообществу.

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