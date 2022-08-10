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Власти Энергодара заявили о наличии плана эвакуации жителей в случае ЧП на ЗАЭС

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Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в городе существуют планы по эвакуации населения в случае ЧП на АЭС в Запорожской области.

«Планы по эвакуации населения (в случае ЧП на станции. — RT), безусловно, существуют и постоянно уточняются исходя из текущей обстановки», — рассказал он в интервью ТАСС.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

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