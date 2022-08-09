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ТАСС: в ДНР умер пленный участник диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS»

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В СИЗО в Донецкой Народной Республике умер пленный участник диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS».
ТАСС: в ДНР умер пленный участник диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS»
  • РИА Новости

«Один из десяти участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» помимо хронических заболеваний из-за регулярного употребления наркотических веществ до сдачи в плен из «Азовстали» страдал наркозависимостью, которая и усугубила состояние его здоровья», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что он умер в следственном изоляторе республики.

Ранее глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявил, что в ДНР более 100 украинских военнопленных по итогам расследования поместили в следственные изоляторы

1 августа Верховный суд Донецкой Народной Республики начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении командира Александра Кравцова и восьмерых участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS».

Кравцова судят по трём статьям, максимальное наказание предусматривает смертную казнь. Участники неонацистской группировки, сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.

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